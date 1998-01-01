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حماس: تواصل مسيرة العودة يثبت فشل محاولات إرهاب شعبنا

السبت 23 يونيو 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تواصل مسيرة العودة يثبت فشل محاولات إرهاب شعبنا



غزة / سما /

كدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة، أن تواصل مسيرة العودة وكسر الحصار ومشاركة عشرات الآلاف بها تثبت فشل محاولات الاحتلال في إرهاب جماهير شعبنا.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن خروج أبناء شعبنا في الجمعة الثالثة عشر على التوالي، في المسيرات يؤكد أننا أمام حالة نضالية جماهيرية مستمرة.

وشدد على أنها ستتواصل حتى تحقيق أهدافها، وتثبيت حقها في العودة، وفي كامل التراب الفلسطيني ومدينة القدس، وحق شعبنا في العيش الكريم فوق أرضه عبر كسر الحصار.

وذكر قاسم أن قصف طائرات الاحتلال الحربية خلال الأسبوع الماضي، ستبث قادم الأيام عقم هذه الوسائل في مواجهة إرادة الجماهير، فشعبنا قوي بإيمانه بعدالة قضيته المطلقة.

وأضاف: "هذه المشاركة الجماهيرية تحت عنوان جمعة الوفاء للجرحى، يعني أن شعبنا يعض على جرحه لمواصلة كفاحه ضد الاحتلال حتى الحرية والعودة".

وأوضح أن هذه المسيرات اليوم تحمل رسالة للإدارة الامريكية التي تحاول تمرير مخططات أو مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد قاسم على أن شعبنا الثائر على الحدود سيدفن هذه المشاريع تحت أقدامه، ولن يسمح لأي طرف كان أن ينتقص حق من حقوقه.

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