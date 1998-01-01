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تنيسق فلسطيني مصري لعلاج جرحى مسيرات العودة في مشافي مصر

السبت 23 يونيو 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنيسق فلسطيني مصري لعلاج جرحى مسيرات العودة في مشافي مصر



القاهرة / وكالات /

 أعلنت سفارة فلسطين لدى القاهرة، أنها تواصلت مع مسؤولين مصريين من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات "العودة" بقطاع غزة، الذين يتم علاجهم.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أنه "تم التواصل مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج، شريف وديع، من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات العودة الذين وصلوا إلى مستشفى العريش (شمال شرق)، خلال اليومين المنصرمين".

وأشارت إلى أن "الملحقية الطبية بالسفارة تتابع، بالتنسيق مع الصحة المصرية والأجهزة المعنية، ما يتعلق بجرحى غزة والقرار الرئاسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لهم لتلقي العلاج".

#مصر #جرحى #مسيرات العودة #غزة

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