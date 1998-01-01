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السلطة الفلسطينية: زيارة الأمير وليام بمثابة اعتذار عن وعد بلفور

السبت 23 يونيو 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية: زيارة الأمير وليام بمثابة اعتذار عن وعد بلفور



رام الله / سما /

اعتبرت السلطة الفلسطينية زيارة الأمير البريطاني وليام التاريخية المرتقبة للمنطقة، اعتذارا غير مباشر عن وعد بلفور.

جاء ذلك على لسان ممثل السلطة لدى المملكة مانويل حساسيان في حديث لصحيفة "ديلي تلغراف" اللندنية.

من جهة ثانية، أشار السفير الإسرائيلي مارك ريغيف، الى أن بريطانيا أوضحت أن هذه الزيارة لا تحمل طابعا سياسيا. ورأى مع ذلك أن الزيارة التاريخية تدل على متانة العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

ويذكر أن الجانب الفلسطيني أعرب عن رضاه من وصف شرقي القدس في جدول الزيارة بجزء من الأراضي المحتلة، بينما أثار ذلك حفيظة عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

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