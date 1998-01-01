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موقع عبري: يجب التوصل إلى تسوية مع حماس قبل أن نجد أنفسنا داخل القطاع

السبت 23 يونيو 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: يجب التوصل إلى تسوية مع حماس قبل أن نجد أنفسنا داخل القطاع



عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب المحلل العسكري الإسرائيلي، في موقع "كان" العبري، جال بيرجير، مساء  الجمعة، أن على "إسرائيل"، التوصل بسرعة الى تسوية مع حركة حماس بغزة، قبل أن تجد نفسها مرة أخرى داخل القطاع.

وقال المحلل الإسرائيلي، إن حماس تغيرت، وأن قيادتها الجديدة برغماتية، ويمكن التوصل معهم إلى إتفاق عملي بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود.

وتسائل المحلل بيرجير، لماذا لا تدرس "إسرائيل" بجدية التفاوض مع حركة حماس، بشكل مباشر أو غير مباشر؟

وأجاب، إن "إسرائيل" تتجنب من التفاوض المباشر مع حماس، خوفاً من أن يؤثر ذلك على علاقاتها بمصر والسلطة الفلسطينية.

وأضاف المحلل، أن "إسرائيل" تفاوضت قبل ذلك مع قيادات حماس بالسجون بشكل مباشر، وأنها تفاوضت معها خلال صفقة شاليط بشكل غير مباشر.

وأوضح بيرجير، أن حماس لاعب قوي بغزة، وعلى "إسرائيل" عدم تجاهلها، ويجب عليها أن تتوصل معها الى صفقة، أو تسوية طويلة المدى، تضمن نزع سلاح غزة، والإفراج عن الجنود الإسرائيليين بغزة، مقابل تحسين الأوضاع بالقطاع.

وشدد المحلل العسكري، على ضرورة الإسراع بذلك، قبل أن تجد "إسرائيل" نفسها داخل قطاع غزة مرة أخرى.

#حماس #الاحتلال #غزة

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