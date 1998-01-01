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معاريف تزعم : نتنياهو اجتمع سراً بولي العهد السعودي في الأردن

السبت 23 يونيو 2018 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تزعم : نتنياهو اجتمع سراً بولي العهد السعودي في الأردن



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء  الجمعة، عن لقاء سري، جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة للأردن، يوم الاثنين الماضي.

وقال محلل الشؤون العربية بالصحيفة، جاكي حوجي، إنه تلقى اتصالا من أحد أصدقائه بالأردن، وأكد له على عقد اللقاء، بين الرجلين، في القصر الملكي الأردني.

وزعم المحلل حوجي، أن ابن سلمان كان ينتظر نتنياهو في القصر الملكي الأردني، أثناء زيارته الأخيرة لعمان، يوم الاثنين الماضي.

وأشار المحلل، الى وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين، السعودي والإسرائيلي، تحت رعاية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

#نتنياهو #ولي العهد السعودي #الاردن

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