جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحيفة جزائرية: قطر ستدعم الاردن بحجم كل المساعدات الخليجة

الجمعة 22 يونيو 2018 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة جزائرية: قطر ستدعم الاردن بحجم كل المساعدات الخليجة



الجزائر /وكالات/

زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المملكة الأردنية في الثالث عشر من يونيو الجاري، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الأردنية (عمان) وعدة محافظات أجبرت رئيس الوزراء هاني الملقي على تقديم استقالته.في أعقاب الزيارة أعلن وزير الخارجية القطري عن مساعدات قيمتها نصف مليار دولار لصالح الأردن، في دفعة أولى من المساعدات.

وأكدت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة الحوار الجزائرية أن قطر تعهدت بدفع مبلغ يوزاي الدعم الخليجي المقدم للأردن خلال "قمة مكة" والبالغ قدره 2.5 مليار دولار، لكن "الدوحة" طلبت عدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي الآن، بسبب تردد الأمير الأب حمد بن خليفة، منح نجله الأمير تميم الموافقة النهائية على المبلغ.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الدعم هو عبارة عن استثمارات في مشروعات سياحية وبنى تحتية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية حصل الأردن على دعما ماديا خلال مؤتمر "قمة مكة" الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، عبارة عن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

أخبار ذات صلة

عائض القرني

ماذا قال القرني عن الازمة الخليجة مع قطر ؟

صحيفة: "سرايا المجاهدين"من نفذ الهجوم الانتحاري في الاردن

تحطم طائرة عسكرية جزائرية

تحطم طائرة عسكرية جزائرية ومصرع نحو 200 شخص

طائرة جزائرية تفقد منظومة العجلات لدى إقلاعها من فرنسا

ملك الاردن عبدالله

حزب الله يحذر الاردن

الاردن ترد على هجوم نتنياهو

كيف ردت الاردن على هجوم نتينياهو ؟

الأكثر قراءة اليوم

فضيحة داخل منظمة "أطباء بلا حدود" .. الدواء مقابل الجنس!

البرادعي : الشعب الفلسطيني واعٍ لما يُدبّر له في الليل

غرينبلات يهاجم من القاهرة :حماس وراء الحالة الاقتصادية السيئة في قطاع غزة

فيديو.. البرازيل تهزم كوستاريكا بثنائية في الوقت القاتل

غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للجرحى" ودعوات للمشاركة في المسيرات

استمرارا لجولتهما.. أمير قطر يبحث مع كوشنر وغرينبلات عملية السلام والوضع بغزة

مدرب الأرجنتين يكشف سبب الخسارة أمام كرواتيا

الأخبار الرئيسية

206 اصابة في جمعة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة

مسيرة العودة - غزة

مسيرات العودة : الجمعة القادمة من غزة الى الضفة

القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ"سما": زيارة كوشنير وجرينبلات للمنطقة "صفر كبير" والمشروع الأمريكي لن يمر مهما كلف الثمن

نتنياهو وترامب

هارتس : تفاصيل مذهلة لصفقة القرن تتضمن حوافز مادية ضخمة وموطئ قدم لدول الخليج في القدس

قصف غزة -ارشيفية

اسرائيل :﻿دعوة لنصب «مصيدة دبلوماسية» لحماس وإطلاق حملة علاقات عامة لكسب المعركة على الوعي

الاتصالات الفلسطينية