مسيرات العودة : الجمعة القادمة من غزة الى الضفة

غزة / سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الى اعتبار الجمعة القادمة جمعة من غزة الى الضفة وحدة دم ومصير مشترك في ختام فعاليات جمعة الوفاء للجرحى تاكيدا منها علة وحدة الارض والشعب والقضية والهدف.

ودانت الهيئة في مؤتمر صحفي عقد في منطقة ملكة شرق غزة كافة التصريحات التطبيعية المنسوبة لبعض المسؤولين في الدول العربية واعتبرتها طعنة للشعب الفلسطيني.

وجددت الهيئة تأكيدها على سلمية التظاهرات بمشاركة كافة القوة والقطاعات الشعبية ووحدة الشعب الفلسطيني في التصدي للاحتلال.ودعت الهيئة الى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة بسبب الاحتلال والحصار، داعية الى رفعه فورا عن قطاع غزة دون تردد وضمان حرية التنقل للافراد والبضائع والتواصل مع العالم الخارجي.

كما حذرت الهيئة قوات الاحتلال من محاولات التصعيد المنظم والممنهج لاخافة الجماهير وثنيها عن المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار مطالبة الدول العربية والاسلامية بالوقوف في وجه هذه المحاولات ودعم مسيرات العوة ومنع الاحتلال من التصعيد العسكري ضد المدنيين.