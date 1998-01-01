جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الموت يغيّب المناضلة فيليتسيا لانغر

الجمعة 22 يونيو 2018 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يغيّب المناضلة فيليتسيا لانغر



القدس المحتلة/سما/

غيّب الموت، اليوم، الجمعة، الحقوقيّة والمناضلة، فيليتسيا لانغر، التي نشطت في سنوات الستينيّات والسبعينيّات في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وخاضت معارك طويلة ضد سياسات القضاء الإسرائيلي وعدم عدالته ومخالفته لإجراء المحاكمات العادلة.

ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، ترافعت لانغر عن المئات من الأسرى الفلسطينيين وأعلنت أنها ترفض إجراءات القضاء الإسرائيلي غير العادلة، وقالت: أنا مع العدالة وضد كل من يعتقد أن ما يترتب على المحرقة هو الكراهية والقسوة وعدم الحساسية.

ومن بين الذين ترافعت عنهم خلال عملها، رئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة، عام 1979 الذي صدر أمر عسكري بطرده، والذي تعرض لمحاولة اغتيال بزرع قنبلة في سيارته من قبل عصابات إسرائيلية أدت إلى بتر مزدوج للساقين.

ألّفت لانغر العديد من الكتب عن تجربتها في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ومن أشهرها كتابا "بأمّ عيني" و"أولئك إخواني" اللذان يعتبران وثائق وشهادات دامغة تدين الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

المحامية لانغر التي لقبها المعتقلون "الحاجة فولا" من مواليد عام 1930 في بولونيا، حصلت على شهادة القانون من الجامعة العبرية عام 1965 قضت عمرها مدافعة عن حقوق الإنسان ودفاعها عن الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من قمع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونالت عام 1990 جائزة الحق في الحياة للشجاعة المثالية في نضالها من أجل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وحصلت عام 1991 على جائزة "برونو كرايسكي" للإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان.

بعد حرب 1967، أعربت المحامية لانغر معارضها للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بإنشاء مكتب خاص في القدس للدفاع عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.

وفي عام 1990، أنهت لانغر ممارسة المحاماة وغادرت البلاد، ملبية عرضا تعليميا في إحدى الجامعات الألمانية، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قالت لانغر: قررت أنه لا يمكن أن أكون ورقة التين لهذا النظام بعد الآن، أريد ترك بلدي ليكون نوعا من التظاهر والتعبير عن اليأس والاشمئزاز من النظام، لأننا لسوء الحظ لا نستطيع الحصول على العدالة للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

طعن مواطن حتى الموت بحي الكرامة شمال قطاع غزة

صورة تعبيرية - ارشيف

الشرطة تحقق بوفاة مواطن من ابو ديس تم تعذيبه حتى الموت

اعدام- ارشيف

الشنق حتى الموت لقاتل شقيقيه في رفح جنوب القطاع

عدنان مجلي -ارشيف

مجلي: حان وقت الخروج من عنق الزجاجة وغزة محاصرة بين الموت والجوع

شاهد ...طفل من غزة تمنى الموت ببداية العام وتحققت امنيته اليوم

الأسيران المضربان شديد وأبو فارة

الأسيران المضربان شديد وأبو فارة دخلا مرحلة الموت الفعلي

الأكثر قراءة اليوم

فضيحة داخل منظمة "أطباء بلا حدود" .. الدواء مقابل الجنس!

شاهد ..مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتهزم الأرجنتين بثلاثة اهداف

غرينبلات يهاجم من القاهرة :حماس وراء الحالة الاقتصادية السيئة في قطاع غزة

فصل آخر لـ «صفقة القرن»، لا سبيل لرفضه..طلال عوكل

"لبيد": الطائرات الورقية أحرقت قوة الردع الإسرائيلية تجاه غزة

16 امرأة قُتلن منذ مطلع العام والسلطات في سبات في فلسطين 48

غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للجرحى" ودعوات للمشاركة في المسيرات

الأخبار الرئيسية

206 اصابة في جمعة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة

مسيرة العودة - غزة

مسيرات العودة : الجمعة القادمة من غزة الى الضفة

القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ"سما": زيارة كوشنير وجرينبلات للمنطقة "صفر كبير" والمشروع الأمريكي لن يمر مهما كلف الثمن

نتنياهو وترامب

هارتس : تفاصيل مذهلة لصفقة القرن تتضمن حوافز مادية ضخمة وموطئ قدم لدول الخليج في القدس

قصف غزة -ارشيفية

اسرائيل :﻿دعوة لنصب «مصيدة دبلوماسية» لحماس وإطلاق حملة علاقات عامة لكسب المعركة على الوعي

الاتصالات الفلسطينية