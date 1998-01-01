وقفة احتجاجية لأهالي تل الرميدة على سياسة الحواجز العسكرية

الخليل / سما /

نظم أهالي حي تل ارميدة في مدينة الخليل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسته ضد المواطنين من منع لذويهم من زيارتهم، والتفتيش الدقيق على الحواجز، وسياسة الأرقام المتبعة منذ ثلاث سنوات ضدهم.

وشارك في الوقفة عشرات العائلات ومؤسسات حقوقية محلية وأجنبية.

وقال أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة مهند الجعبري، إن أهالي تل الرميدة يرفضون الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها أثناء الدخول أو الخروج من المنطقة على الحواجز العسكرية والمفروضة على سكان الحي.

وطالب المعتصمون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عن المناطق التي تحيطها المستوطنات، واعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح.