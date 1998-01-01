نادي الأسير ينعى المحامية فيلتسيا لانغر

رام الله / سما /

نعى نادي الأسير الفلسطيني ببالغ من الحزن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان فيلتسيا لانغر التي رحلت مساء أمس في ألمانيا.

وأضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الجمعة أن المحامية لانغر تعتبر من أبرز المناصرين للحقوق الفلسطينية ومن اوائل المحامين الذين دافعوا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية ، كما وساهمت في فضح انتهاكاته وجرائمه.

كتبت الراحلة ونشرت العديد من الكتب والمقالات عن تجربتها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومن أشهرها كتابها "بأم عيني" ، المنشور في بداية سبعينيات القرن الماضي، والذي قدمت من خلاله شاهداتها حول انتهاكات الاحتلال ونماذج من اصناف التعذيب الذي مورس بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونه.

لقد استمرت الراحلة الكبيرة في دفاعها عن الفلسطينيين حتى آخر يوم في حياتها.