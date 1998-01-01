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14 اصابة في جمعة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة

الجمعة 22 يونيو 2018 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 اصابة في جمعة "الوفاء للجرحى" على حدود غزة



غزة/سما/

أصيب 14 مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.
وأكد شهود عيان  اصابة سيدة مواطن شرق غزة، ومواطنين اخرين في جباليا، واصابة خامسة في خزاعة شرق خانيونس .
وبدأ  المتظاهرون بإشعال الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لبلدة جباليا وخان يونس حيث قابلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي واطلاق كثيف لقنابل الغاز.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس.وفي جباليا نقل مراسلنا عن شهود عيان انتشار مكثف للقناصة الاسرائيلية على طول الحدود.
 

#مسيرات العودة #الصحة

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