6 أسرى من الخليل وغزة يبدأون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

غزة / سما /

دخل 6 أسرى، اليوم الثاني والعشرين من حزيران، أعوامًا جديدة فى سجون الاحتلال بينهم خمسة محكومون بالمؤبد، وهم وفق إذاعة صوت الأسرى:

الأسير علاء أحمد عبد المنعم صلاح (44 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

ومن مدينة الخليل/ الأسير رائد عيسى محمد الحروب (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 60 عامًا.

والأسير محمد جبر عودة الحروب (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 45 عامًا.

والأسير بهاء الدين علي حسن العدم (32 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 25 عامًا.

والأسير محمد إسماعيل حسين الحروب (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا.

والأسير علي يونس عبد الجواد الحروب (44 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا وهم معتقلون منذ عام 2010.

وأسرى الخليل أمضوا ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.