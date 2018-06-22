الضابطه الجمركية يغلق 5 نقاط بيع عشوائية وتصادر 20 الف لتر مهرب في حزما

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اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزه الامنيه ( الشرطة، الامن الوطني، الاستخبارات العسكرية، والخدمات الطبية) فجر اليوم الجمعة 22/6/2018 في بلدة حزما شرق محافظة القدس 5 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة 20 الف لتر سولار مهرب و6 مضخات للتعبئة.