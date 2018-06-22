جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضابطه الجمركية يغلق 5 نقاط بيع عشوائية وتصادر 20 الف لتر مهرب في حزما

الجمعة 22 يونيو 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزه الامنيه ( الشرطة، الامن الوطني، الاستخبارات العسكرية، والخدمات الطبية) فجر اليوم الجمعة 22/6/2018 في بلدة حزما شرق محافظة القدس 5 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة 20 الف لتر سولار مهرب و6 مضخات للتعبئة.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزه المختصه (الضابطة الجمركية والامن الوقائي) بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة ودعم الاجهزه الامنية من ضبط الكمية المذكورة واغلاق نقاط البيع العشوائية والغير قانونية ومصادرة المعدات ومضخات التعبئة.

واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .

#الامن الوقائي #الضابطه الجمركية

أخبار ذات صلة

حزما- ارشيف

بيتسيلم: عقاب جماعيّ إسرائيلي يطال أكثر من 7,000 إنسان في حزما

اسامة حمدان - ارشيف

حمدان : حماس طرحت على مصر رؤية من 3 نقاط بخصوص معبر رفح

تفجير سلسلة عبوات على جدار شمال غزة والاحتلال يقصف بالمدفعية نقاط رصد للمقاومة

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يغلق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى الخميس المقبل

اقتحام- ارشيف

الاحتلال يغلق مؤسسات اعلامية لـ6 أشهر ويعتقل 18 فلسطينيا في الضفة

الصليب الأحمر" يغلق مكتبه في رام الله بسبب تهديدات امنية

الأكثر قراءة اليوم

الاخبار اللبنانية: حماس تبلغ مصر جاهزيتها للدخول في صفقة تبادل شاملة للأسرى

ليبرمان يعلن عن شركة صرافة غزية "منظمة ارهابية"

فضيحة داخل منظمة "أطباء بلا حدود" .. الدواء مقابل الجنس!

أداء منتخب المغرب يرغم رئيس "فيفا" للنزول لمستودع الملابس

إعلان هام لآلية السفر عبر معبر رفح اليوم الجمعة

شاهد ..مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتهزم الأرجنتين بثلاثة اهداف

"لبيد": الطائرات الورقية أحرقت قوة الردع الإسرائيلية تجاه غزة

الأخبار الرئيسية

القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ"سما": زيارة كوشنير وجرينبلات للمنطقة "صفر كبير" والمشروع الأمريكي لن يمر مهما كلف الثمن

نتنياهو وترامب

هارتس : تفاصيل مذهلة لصفقة القرن تتضمن حوافز مادية ضخمة وموطئ قدم لدول الخليج في القدس

قصف غزة -ارشيفية

اسرائيل :﻿دعوة لنصب «مصيدة دبلوماسية» لحماس وإطلاق حملة علاقات عامة لكسب المعركة على الوعي

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للجرحى" ودعوات للمشاركة في المسيرات

غزة -ارشيفية

"واشنطن بوست": الاكتئاب يقتل سكان غزة بعد حصارهم الطويل والحروب

الاتصالات الفلسطينية