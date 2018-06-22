الضابطه الجمركية يغلق 5 نقاط بيع عشوائية وتصادر 20 الف لتر مهرب في حزما

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزه الامنيه ( الشرطة، الامن الوطني، الاستخبارات العسكرية، والخدمات الطبية) فجر اليوم الجمعة 22/6/2018 في بلدة حزما شرق محافظة القدس 5 نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية ومصادرة 20 الف لتر سولار مهرب و6 مضخات للتعبئة.
وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزه المختصه (الضابطة الجمركية والامن الوقائي) بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبمساندة ودعم الاجهزه الامنية من ضبط الكمية المذكورة واغلاق نقاط البيع العشوائية والغير قانونية ومصادرة المعدات ومضخات التعبئة.
واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .