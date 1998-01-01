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نادي الأسير: الأسيرة سوزان العويوي تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف تسبب بانتكاسة صحية لها

الجمعة 22 يونيو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح أن الأسيرة سوزان العويوي والبالغة من العمر (40 عاماً)، تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في تحقيق معتقل "عسقلان" منذ اليوم الأول على اعتقالها.

ونقل المحامي الصباح عن الأسيرة العويوي إثر زيارة أجراها لها أن التحقيق معها استمر بشكل متواصل ولأيام، في محاولة من المحققين لكسرها وانتزاع اعتراف منها بالتهم الموجهة لها، وتسبب التحقيق المكثف بتردي وضعها الصحي حيث أصيبت بأوجاع شديدة في الكلى.

وأضافت الأسيرة العويوي أنها وقبل اعتقالها كانت قد أجريت فحوص طبية وتبين أنها تعاني من مشاكل في الكلى، وهي بحاجة إلى علاج ومتابعة صحية، إلا أن اعتقالها حرمها من ذلك.

ومن الجدير ذكره أن الأسيرة العويوي وهي من محافظة الخليل متزوجة ولها ثلاثة أبناء، اعتقلت في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، وصدر بحقها أمر منع من لقاء المحامي، وبعد التماس تقدم به محامي نادي الأسير تمكن من زيارتها.  وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرة العويوي "المس بأمن المنطقة".

وفي سياق متصل مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" اعتقال الأسيرة صفاء ابو سنينة من محافظة الخليل حتى يوم الاثنين المقبل، يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة ابو سنينه في السابع عشر من حزيران / يونيو الجاري.  

#نادي الأسير

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