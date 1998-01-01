مدرب الأرجنتين يكشف سبب الخسارة أمام كرواتيا

موسكو/وكالات/

ابدى مدرب منتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، عن ألمه بسبب الخسارة القاسية أمام منتخب كرواتيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الليلة الماضية، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

واعترف سامباولي، في تصريحات بعد اللقاء "لم أقرأ المباراة بشكل صحيح.. خطة اللعب التي اعتمدنا عليها لم تنجح، علينا أن نتعلق بالأمل، والقتال من أجل الصعود، ليس لدينا أي شيء آخر الآن، نشعر بالكثير من الألم تجاه الشعب الأرجنتيني، أنا المسؤول وليس كاباييرو".

وواصل "أنا المسؤول عن كل شيء، لا يمكن البحث عن شيء يتعلق باللاعبين، الذين كانوا في الميدان، إنها مسؤولية المدرب، لم نتمكن من إسعاد الأرجنتينيين".

وأردف سامباولي "كنت أعتقد أن المباراة يجب أن تكون عبارة عن ضغط، على وسط ميدانهم، لأنهم يملكون فيه الكثير من المواهب، سوء الحظ جعلنا نتلقى الهدف الأول، ولا توجد أي مبررات أخرى".

وقال سامباولي، إن لاعبي المنتخب هم سبب عدم تألق ليونيل ميسي برفقة بلاده.

ورفض سامباولي خلال مؤتمره الصحفي، الانخراط، في الجدل الدائر حول قضية أفضل لاعب في العالم، بعد حركة "الماعز" التي قام بها كريستيانو رونالدو في مباراة إسبانيا.

وأوضح "أعتقد أن كريستيانو رونالدو لاعب رائع، يمكنك النظر إلى كل ما حققه كلاعب لناديه وبلاده".

وأضاف "في الوقت الحالي لا يجب أن نقارن بينهما، أعتقد أن هذا بسبب المعاناة للاعبي المنتخب الأرجنتيني، إنهم مثل الغيمة على ليو ميسي، ما يقوم به ليو محدود لأن الفريق لا يتعامل معه بشكل جيد".

وتابع "إنه قائدنا، إنه يقود الفريق، وببساطة لم نتمكن من تمرير الكرة إليه، كنا نعمل على إيصال الكرة له والخصم يحاول منع ذلك، لذلك خسرنا المعركة".

وواصل "لا أشعر بالخجل ولكن بالألم، لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور كمدرب، هناك الكثير من الألم لأننا لم نكن على مستوى آمال الشعب الأرجنتيني".

واختتم: "أنا المسؤول الأول وأتوسل للمشجعين أن يغفروا لي، خاصة لأولئك الذين يبذلون جهودًا كبيرة للحضور إلى هنا ورؤيتنا، كنت أحلم ككل مشجع لكنني أشعر بالأذى".