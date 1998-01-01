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منظومة" عسكرية اسرائيلية لمواجهة الطائرات الورقية المنطلقة من غزة

الجمعة 22 يونيو 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظومة" عسكرية اسرائيلية لمواجهة الطائرات الورقية المنطلقة من غزة



القدس المحتلة/سما/

يبدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، بنشر "منظومة" عسكرية جديدة على طول السياج الشائك مع قطاع غزة لمواجهة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة المنطلقة من غزة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فإن الحديث عن منظومة "كهروضوئية" بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كم، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة، ثم تقوم المنظومة بإطلاق طائرة صغيرة مزودة بمعطيات مكانية ويتم اعتراض الطائرة الورقية الحارقة.

وأضافت الصحيفة أن الحديث عن منظومة قامت شركة "إلبيت" بتطويرها، وعرضت على قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي.وقد صودق على المنظومة لإجراء تجارب عملية عليها، وسيتم نشرها، الجمعة، على طول السياج الشائك مع قطاع غزة.

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