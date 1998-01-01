البرادعي : الشعب الفلسطيني واعٍ لما يُدبّر له في الليل

القاهرة / وكالات /

قال د. محمد البرادعي إن الخطة الأمريكية الآن هى تقديم مساعدات ا قتصادية لأهل غزة والضفة “لشراء” قبولهم بتنازلات مجحفة تحت ما يسمى بـ “صفقة القرن” .

وتساءل البرادعي في تغريدة له مساء الخميس: “متى يفهم هؤلاء أن الحق فى الحرية لايشترى وأن الشعب الفلسطينى واعٍ لما يدبر له بليل؟”.

وتابع البرادعي في تغريدة أخرى : “بعد لقاء ترامب وكيم جونغ اون تساءلت: هل ستتعامل أمريكا معنا ومع قضايانا يوما ما بنفس الندية والفهم؟هل ستعى كافة الأطراف أن قضايانا متشابكة وأنه لايوجد حل عسكرى لها؟ هل ستتمكن دول المنطقة من العيش المشترك؟هل سيدرك الكل أن حل عادل للقضية الفلسطينية مازال محوراً أساسياً لأمن المنطقة؟”.



وتابع البرادعي متسائلا: “هل صحيح ما يتردد أن الأردن يتم معاقبته بسبب موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية؟ أسأل الله أن لانصل الى هذا الدرك. ألم ندرك بعد أن مزيداً من الإنقسام فى العالم العربى قد يكون بداية النهاية لنا جميعاً؟”.