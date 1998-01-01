غرينبلات يهاجم من القاهرة حماس: وراء الحالة الاقتصادية السيئة في قطاع غزة

القاهرة / وكالات /

اتهم جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، حركة حماس، بأنها السبب وراء الحالة الاقتصادية السيئة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بأن غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، قد صرح خلال زيارته لمصر، أمس الخميس، بأن حركة حماس هي المسؤولة عن تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

ونشر "غرينبلات"، تغريدات على "تويتر" حول الأمر نفسه، متهمًا حماس بإهدار موارد غزة، وبأنها تخيب آمال الفلسطينيين في القطاع.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن "غرينبلات"، قد صرح بذلك خلال زيارته للقاهرة بصحبة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للترويج لـ"صفقة القرن"، وأنهما وصلا للقاهرة بعد لقائهما بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت يسافر الملك عبدالله الثاني للعاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الصفقة نفسها.