جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استمرارا لجولتهما.. أمير قطر يبحث مع كوشنر وغرينبلات عملية السلام والوضع بغزة

الجمعة 22 يونيو 2018 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرارا لجولتهما.. أمير قطر يبحث مع كوشنر وغرينبلات عملية السلام والوضع بغزة



الدوحة / وكالات /

 استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة مساء الخميس، كلا من مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وغيسون غرينبلات، الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه جرى خلال المقابلة "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، والظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة".

كما تم خلال المقابلة "استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن صهر الرئيس الأمريكي ومساعده جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، ناقشا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "متابعة للمباحثات السابقة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وقطر، وكذلك سبل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وجهود إدارة ترامب في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ويأتي اللقاء ضمن جولة لوفد أمريكي برئاسة كوشنر إلى المنطقة، بدأت بالأردن ثم السعودية ثم مصر تناولت التطورات الإقليمية والدولية، وكسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014.

ووصل الوفد الأمريكي الى إسرائيل لإستكمال بحث صفقة ترامب الإقليمية والوضع الإنساني في غزة.

#أمير قطر #كوشنير #غزة

أخبار ذات صلة

عريقات والرئيس عباس - ارشيف

عريقات : ترامب سيدمر عملية السلام في الشرق الاوسط

عباس وترامب - ارشيف

الرئيس عباس : ترامب يكافئ اسرائيل ويدمر عملية السلام

الرئيس عباس

ما هو السر الذي كشفه الرئيس عباس حول عملية السلام وروسيا ؟

عبد الله الثاني - ارشيف

عبد الله الثاني يتوقع اختراقا كبيرا في عملية السلام يقوده ترامب

مستوطنات - ارشيف

فتح: تصويت الليكود بفرض السيطرة على الضفة نسف للاتفاقيات وانهاء لبقايا عملية السلام

ترامب- ارشيف

ترامب: لن انقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة قبل اعطاء عملية السلام فرصة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

ما بعد الطائرات الورقية.. "الواقي الذكري" سلاح الفلسطينيين الجديد (صور)

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

صديقة الفنان "ماهر عصام" تكشف السبب الحقيقي في وفاته

مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة

الى الإخوة المهاجرين من غزة طلبا للرزق ورغد الحياة : البروفيسور عماد البرغوثي

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للجرحى" ودعوات للمشاركة في المسيرات

غزة -ارشيفية

"واشنطن بوست": الاكتئاب يقتل سكان غزة بعد حصارهم الطويل والحروب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرض منظومة جديدة لمكافحة الطائرات الحارقة

قادة حماس

الاخبار اللبنانية:حماس تبلغ مصر جاهزيتها للدخول في صفقة تبادل للأسرى وإقامة ميناء ومطار في غزة

حريق -ارشيفية

15 حريقا في غلاف غزة وطيران الاحتلال يقصف مطلقي الطائرات الورقية

الاتصالات الفلسطينية