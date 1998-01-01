استمرارا لجولتهما.. أمير قطر يبحث مع كوشنر وغرينبلات عملية السلام والوضع بغزة

الدوحة / وكالات /

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة مساء الخميس، كلا من مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وغيسون غرينبلات، الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه جرى خلال المقابلة "مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط، والظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة".

كما تم خلال المقابلة "استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات".

وقال البيت الأبيض في بيان، إن صهر الرئيس الأمريكي ومساعده جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، ناقشا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "متابعة للمباحثات السابقة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وقطر، وكذلك سبل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وجهود إدارة ترامب في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ويأتي اللقاء ضمن جولة لوفد أمريكي برئاسة كوشنر إلى المنطقة، بدأت بالأردن ثم السعودية ثم مصر تناولت التطورات الإقليمية والدولية، وكسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014.

ووصل الوفد الأمريكي الى إسرائيل لإستكمال بحث صفقة ترامب الإقليمية والوضع الإنساني في غزة.