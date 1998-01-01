جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة أحد ضباط الاحتلال خلال اعتقال شاب بمخيم الدهيشة

الجمعة 22 يونيو 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة أحد ضباط الاحتلال خلال اعتقال شاب بمخيم الدهيشة



رام الله / سما /

أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الفائتة، خلال مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وجاء أن إصابة الضابط قد حصلت خلال مواجهات مع مئات الشبان الفلسطينيين في المخيم، وذلك بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال لاعتقال أحد الشبان، ويدعى عدي شحادة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن نحو 200 شاب فلسطيني تصدوا لقوات الاحتلال، في أعقاب عملية الاعتقال، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجنود، كما أطلقوا المفرقعات النارية باتجاههم.

ونقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#إصابة #ضابط #الدهيشة

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - أرشيفية

اصابة شابين وجندي بمخيم الدهيشة وحملة اعتقالات واسعة في الضفة فجرا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية قتل جندي بمخيم الأمعري

شهيد الدهيشة

صور: استشهاد شاب بنيران الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم

4 اصابات برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم الدهيشة فجر اليوم

الاحتلال يعتقل ١٥ مواطنا بالضفة واصابة فتى برصاص مستعربين في الدهيشة

جنود الاحتلال

الاحتلال يستولي على مركبات واموال بالضفة واصابات بمواجهات في الدهيشة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

ما بعد الطائرات الورقية.. "الواقي الذكري" سلاح الفلسطينيين الجديد (صور)

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

صديقة الفنان "ماهر عصام" تكشف السبب الحقيقي في وفاته

مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة

الى الإخوة المهاجرين من غزة طلبا للرزق ورغد الحياة : البروفيسور عماد البرغوثي

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للجرحى" ودعوات للمشاركة في المسيرات

غزة -ارشيفية

"واشنطن بوست": الاكتئاب يقتل سكان غزة بعد حصارهم الطويل والحروب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرض منظومة جديدة لمكافحة الطائرات الحارقة

قادة حماس

الاخبار اللبنانية:حماس تبلغ مصر جاهزيتها للدخول في صفقة تبادل للأسرى وإقامة ميناء ومطار في غزة

حريق -ارشيفية

15 حريقا في غلاف غزة وطيران الاحتلال يقصف مطلقي الطائرات الورقية

الاتصالات الفلسطينية