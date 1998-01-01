إصابة أحد ضباط الاحتلال خلال اعتقال شاب بمخيم الدهيشة

رام الله / سما /

أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الفائتة، خلال مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وجاء أن إصابة الضابط قد حصلت خلال مواجهات مع مئات الشبان الفلسطينيين في المخيم، وذلك بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال لاعتقال أحد الشبان، ويدعى عدي شحادة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن نحو 200 شاب فلسطيني تصدوا لقوات الاحتلال، في أعقاب عملية الاعتقال، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجنود، كما أطلقوا المفرقعات النارية باتجاههم.

ونقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.