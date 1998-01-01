"لبيد": الطائرات الورقية أحرقت قوة الردع الإسرائيلية تجاه غزة

القدس المحتلة/سما/

انتقد "يائر لبيد" عضو الكنيست الإسرائيلي، سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، في التعامل مع الطائرات الورقية الحارقة التي تنطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأوضح عضو الكنيست لبيد، أن الطائرات المنطلقة من غزة لم تحرق فقط الحقول، لكنها أحرقت قوة الردع الإسرائيلية، بسبب سياسة "نتنياهو" الذي وصفه "بالجبان".

وطالب "لبيد" الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الإغتيال، وخاصة قادة حماس في القطاع، والعمل على وقف ظاهرة الطائرات الحارقة، وردع الفلسطينيين، على حد قوله، مشيراً إلى أن الموقف الإسرائيلي في موقف الجبن.