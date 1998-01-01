جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرض منظومة جديدة لمكافحة الطائرات الحارقة

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "والا" العبري، مساء اليوم الخميس، عن نية الجيش الإسرائيلي، الكشف عن منظومة جديدة، غدا الجمعة، لمكافحة الطائرات الورقية الحارقة.

وذكر الموقع العبري، أن المنظومة الجديدة، ستعمل على تحديد أماكن الطائرات الحارقة بالجو، وملاحقتها قبل سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكشف الموقع العبري، أن الجيش الإسرائيلي يعكف في الآونة الأخيرة، على تطوير منظومة جديدة لمحاربة ظاهرة الطائرات الحارقة، في اعقاب تسببها بخسائر مادية كبيرة بغلاف غزة.

ووفقا للموقع العبري، فإن هذه المنظومة الجديدة، تعتمد على نظام مزدوج، نصفه تكنلوجي، والنصف الآخر بشري، حيث سيتم مراقبة الجو، وتحديد وجود الطائرات الحارقة، وارسال اشعارات وانذارات مبكرة لمنظومة المراقبة، ومن هناك يتم ارسال طوافات لأسقاط هذه الطائرات قبل وصولها الى الأرض.

وبحسب موقع والا، أجرى الجيش الإسرائيلي مؤخرا عدة تجارب على هذه المنظومة الجيدة، زاعما انها نجحت في اعتراض واسقاط الطائرات الحارقة.

وأشار الموقع العبري، الى أن هذه الظاهرة قد تتسبب باندلاع حربا جديدة في قطاع غزة، في حال تم معالجتها عن طريق استهداف مرسلي الطائرات من الجو.