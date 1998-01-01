مونديال 2018: فرنسا تتأهل للدور ثمن النهائي

موسكو/وكالات/

حصد منتخب فرنسا مساء اليوم، الخميس، بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018، على حساب منتخب بيرو بعد الفوز عليه بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الدانمارك وأستراليا.

ملخص الشوط الأول: بدا واضحا تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره بيرو من حيث الأداء، ووصوله إلى فرص تهديفية عديدة، حيث نجح في ترجمة إحداها إلى هدف في الدقيقة 34 بواسطة لاعبه كيليان مبابي.

وفي المقابل، اعتمد منتخب بيرو على الهجمات المرتدة، حيث سنحت أمامه فرصا تهديفية عديدة لكنه لم ينجح في استغلالها بالشكل المطلوب.

ملخص الشوط الثاني: تراجع منتخب فرنسا إلى الوراء في محاولة للحفاظ على الهدف، ليمنح منتخب بيرو التقدم وصنع الخطورة على مرماه، لكن بالأخير انتهت المباراة بفوز "الديوك" بهدف يتيم.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، فيما بقي برصيد منتخب بيرو الذي غادر المونديال بشكل رسمي خاليا من النقاط.