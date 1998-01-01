أستراليا والدانمارك تفترقان بالتعادل الإيجابي 1-1

موسكو/وكالات/

افترق منتخبا الدانمارك وأستراليا، اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كلا من منتخبي فرنسا وبيرو.

ملخص الشوط الأول: قدم المنتخبان أداء متكافئا نسبيا مع أفضلية لصالح منتخب الدانمارك الذي افتتح التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب إريكسن بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة.

وفي الدقيقة 38، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح منتخب أستراليا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، ليترجمها اللاعب غيدينك إلى هدف التعادل.

ملخص الشوط الثاني: استمر المنتخبان بتقديم نفس الأداء، حيث وصلا لفرص تهديفية عديدة غير أنهما لم ينجح في تغيير النتيجة وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وبهذا التعادل رفع منتخب الدانمارك رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة حاليا، في حين حصد المنتخب الأسترالي نقطته الأولى.