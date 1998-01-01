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شاهد ..مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتهزم الأرجنتين بثلاثة اهداف

الخميس 21 يونيو 2018 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..مونديال 2018: كرواتيا تتأهل وتهزم الأرجنتين بثلاثة اهداف



موسكو/وكالات/

حقق منتخب كرواتيا، مساء اليوم الخميس، التأهل إلى الدور ثمن النهائي على حساب منتخب الأرجنتين بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية لدور المجموعات بنهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا كلا من أيسلندا ونيجيريا.

ملخص الشوط الأول: أداء ضعيف من قبل كلا المنتخبين، حيث سنحت بعض الفرص التهديفية لكلا الطرفين إلا أنهما لم ينجحا في ترجمة أي منها إلى أهداف.

ملخص الشوط الثاني: أداء ضعيف من قبل المنتخب الأرجنتيني الذي لم يخطر على مرمى نظيره الكرواتي، وفي المقابل استغل الأخير الوضعية السيئة للأول.

وفي الدقيقة 53 افتتح اللاعب أنتي ريبيتش باب التسجيل لصالح كرواتيا بعد خطأ قاتل من حارس مرمى الأرجنتين، ثم في الدقيقة 80 سدد لوكا مودريتش صاروخية على مقربة من حدود منطقة جزاء الأرجنتين لتعانق شباكه، وفي الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع ازدادت معاناة المنتخب الأرجنتيني بعدما تلقت شباكه هدفا ثالثا من قدم اللاعب إيفان راكيتيتش.

وبهذا الفوز رفع منتخب كرواتيا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد منتخب الأرجنتين عند نقطة واحدة بالتساوي مع أيسلندا التي ستخوض غدا مباراتها أمام نيجيريا.

وتبقى أمام المنتخب الأرجنتيني جولة واحدة على انتهاء دور المجموعات، حيث ستكون مهمة تأهله صعبة ومنوطة بما ستحققه أيسلندا.

#كرواتيا #الارجنتين #روسيا

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