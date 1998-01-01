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ليبرمان يعلن عن شركة صرافة غزية "منظمة ارهابية"

الخميس 21 يونيو 2018 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعلن عن شركة صرافة غزية "منظمة ارهابية"



القدس المحتلة/سما/

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الخميس، أمرا أعتبر من خلاله شركة صرافة في قطاع غزة "منظمة ارهابية".

وقالت مصادر عبرية انه بناء على توصية جهاز الشاباك الاسرائيلي، وقع ليبرمان على أمر اعتبار شركة "حامد" للصرافة كمنظمة ارهابية.

وحسب زعم الشاباك فان الشركة العاملة في غزة تعتبر عنصر أساسي في تمويل حركة حماس ويديرها أحد كبار ناشطي حماس.

وقال ليبرمان"ان الشركة تعتبر مصدر تمويل لحماس، واعلانها كمنظمة ارهابية سيضر بقدرتها على العمل مع المؤسسات المالية في جميع انحاء العالم"، املا ان تتصرف كافة الدول بطريقة مماثلة.

واكد ان اسرائيل ستعمل على اغلاق مصادر التمويل للحركة.

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