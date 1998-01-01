الحمد الله: لا أحد فوق القانون وملتزمون بحرية الرأي والتعبير

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه، برام الله، وفدا من ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحديات التي تعصف بقضيتنا، إضافة إلى جهود القيادة والحكومة الساعية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد الحمد الله ضرورة التكاتف والعمل الوحدوي من أجل حماية شعبنا من كافة التحديات، مشددا على ضرورة بلورة رؤية وطنية تجمع الكل الفلسطيني وتصون التعدد والاختلاف، لخلق حالة صحية بعيدا عن التجاذبات والمناكفات التي من شأنها خلق المزيد من الاحتقان.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أنه لا أحد فوق القانون، والتزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وشدد الحمد الله على أن حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة، داعيا في الوقت ذاته إلى تمكين الحكومة في قطاع غزة، مشيرا إلى مواصلة الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وثمن رئيس الوزراء عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها التاريخي في العمل الوطني جنبا إلى جنب مع كافة مكونات المجتمع وشعبنا الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه اللقاءات دورية وأوسع مع مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.