جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله: لا أحد فوق القانون وملتزمون بحرية الرأي والتعبير

الخميس 21 يونيو 2018 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله: لا أحد فوق القانون وملتزمون بحرية الرأي والتعبير



رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه، برام الله، وفدا من ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على آخر الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحديات التي تعصف بقضيتنا، إضافة إلى جهود القيادة والحكومة الساعية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد الحمد الله ضرورة التكاتف والعمل الوحدوي من أجل حماية شعبنا من كافة التحديات، مشددا على ضرورة بلورة رؤية وطنية تجمع الكل الفلسطيني وتصون التعدد والاختلاف، لخلق حالة صحية بعيدا عن التجاذبات والمناكفات التي من شأنها خلق المزيد من الاحتقان.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أنه لا أحد فوق القانون، والتزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وشدد الحمد الله على أن حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة، داعيا في الوقت ذاته إلى تمكين الحكومة في قطاع غزة، مشيرا إلى مواصلة الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وثمن رئيس الوزراء عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها التاريخي في العمل الوطني جنبا إلى جنب مع كافة مكونات المجتمع وشعبنا الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه اللقاءات دورية وأوسع مع مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

الحمدلله

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

حماس -ارشيفية

حماس : مستمرون وملتزمون بتسليم و تمكين الحكومة لأبعد مدى

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

الأكثر قراءة اليوم

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة

نتنياهو يهدد غزة ويرفض الخوض بالتفاصيل !!

فلسطينية من غزة تفوز بجائزة أفضل مهاجرة كندية

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

مبعوث ترامب لعملية السلام : " قادة السلطة منافقون وقادة حماس قتلة

الرياض : بن سلمان يلتقي مبعوثي ترامب وغزة في صلب المحادثات

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

الاخبار اللبنانية:حماس تبلغ مصر جاهزيتها للدخول في صفقة تبادل للأسرى وإقامة ميناء ومطار في غزة

حريق -ارشيفية

15 حريقا في غلاف غزة وطيران الاحتلال يقصف مطلقي الطائرات الورقية

حرب غزة -ارشيفية

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

رواتب -ارشيفية

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية