فرق فنية تحيي اليوم العالمي للموسيقى في بيت لحم

بيت لحم /سما/

من ضمن فعاليات بلدية بيت لحم بالتعاون مع جمعية الثقافة الفرنسية وجمعيةحفظ التراث احيت الفرق الفنية الفلسطينية يوم الموسيقى العالمية علما بان 800مدينة من دول العالم مشاركة في الحدث العالمي .

وفي مقابلة مع عصام جحا مدير جمعية حفظ التراث اكد بلدية بيت لحم تعمل جاهدة على احياء شارع النجمة حيث جرت هذه الاحتفالية في ساحة المنارة بالقرب من ساحة المهد وقد تجهزت هذه الاحتفالية باستقبال الافراد والفرق الشعبية الفلسطينية والتلحمية .

وفي النهاية تحدث رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان ان هذا الحفل مفتوح للجميع بالمشاركة والمشاهدة