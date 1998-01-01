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الملك الاردني يتوجه الى واشنطن للقاء ترامب

الخميس 21 يونيو 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك الاردني يتوجه الى واشنطن للقاء ترامب



عمان / وكالات /

ذكرت صحيفة "الرأي" الاردنية ان الملك الاردني عبد الله الثاني غادر اليوم الخميس عمان متوجها الى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الاميركي ترامب لاجراء مباحثات تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي زيارة الملك الاردني للولايات المتحدة في خضم تحركات دبلوماسية نشطة تشهدها المنطقة ارتباطا بخطة ترامب للتسوية المعروفة باسم "صفقة القرن"

وكان الملك الاردني استقبل الثلاثاء في عمان صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات جيسون غرينبلات، بعد أقل من 24 ساعة من استقبال الملك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل التقى الدكتور صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج اليوم الخميس وزير الخارجية الاردني للاطلاع على ما يحمله موفد ترامب لـ "صفقة القرن" الذي يزور المنطقة للترويج لخطة ترامب للتسوية في المنطقة المعروفة باسم "صفقة القرن".

وبخصوص زيارة الملك الاردني للولايات المتحدة اشارت صحيفة الرأي الى ان الزيارة ستستمر عدة ايام وسيلتقي خلالها عددا من اركان الادارة الاميركية فضلا عن لقاءات سيعقدها مع لجان الكونغرس الاميركي بشقيه الشيوخ والنواب

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