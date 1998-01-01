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الشاعر: الاحتلال يتحمل ما آلت إليه حالة الأسير المحرر الطفل التميمي

الخميس 21 يونيو 2018 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمل وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه حالة الأسير المحرر الطفل حسان التميمي.

وعاد الشاعر، اليوم الخميس، الطفل التميمي الذي يرقد في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وقال الشاعر إن الاحتلال كشف عن وجهه البشع من خلال الجريمة النكراء التي مارستها قوات الاحتلال بحق الطفل حسان مما أدى لفقدان الطفل لبصره بسبب الإهمال الطبي طوال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال.

وأكد الدعم الكامل من وزارة التنمية الاجتماعية للطفل حسان وعائلته، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى مقاعد الدراسة، ومواصلة حياته الطبيعية.

#ابراهيم الشاعر #حسان التميمي

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