(فيديو)- طائرات ورقية مزينة باعلام فلسطين تحلق في سماء لندن

قناة الغد

‎نظمت رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة يوم الاحد الماضي احتفالا بمناسبة حلول عيد الفطر حضره حشد من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة.

وحضر الحفل الذي اقيم في منطقة ايلينغ، غرب العاصمة البريطانية، لندن، الى جانب عائلات وابناء الجالية الفلسطينية عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البريطانية، من بينهم النائب آندي سلوتر، والنائبة ربا حق، و عمدة منطقة ايلينغ ونائبه، الى جانب السيد رجب شملخ رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة.

‎ وتحدث النائب آندي سولتر للحاضرين مؤكدا على دعم حزب العمال البريطاني لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقال النائب سلوتر انه يحرص على حضور هذه الاحتفالية السنوية المفتوحة للجميع للمشاركة بفرحة العيد.

‎من جانبها اكدت النائبة ربا حق على التزام حزب العمال اتجاه قيام الدولة الفلسطينية.

كما عبرت النائبة ربا حق عن سعادتها بمشاركة ابناء الجالية الفلسطينية في احتفالية العيد وما تحمله من معاني ثقافية وانسانية جليلة.

‎وتحدث رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة، رجب شملخ للحاضرين مؤكدا ان الاحتفال بعيد الفطر السعيد، بحضور فلسطيني الى جانب ابناء الجاليات العربية والمسلمة وممثلين عن المجتمع المحلي البريطاني يعكس روح الاخوة والتكافل بين ابناء الجالية، ويترجم جدية رابطة الجالية وعزمها على تعزيز اندماج ابناء الجالية في المجتمع البريطاني مع إثراء هذا المجتمع بالثقافات الوطنية التي يحملها ابناء الجاليات جيلا عن جيل.

وتميز الحفل بإطلاق عشرات الطائرات الورقية المزينة باعلام فلسطين تضامنا مع ابناء فلسطين المحاصرين في قطاع غزة. وحضور لافت لبعض المؤسسات الخيرية اللتي تقدم الدعم في فلسطين ،كما شهد الحفل حلقات الدبكة الفلسطينية على أنغام الاغاني الشعبية التراثية.

‎وعبر ابناء الجالية الفلسطينية الحاضرين عن سعادتهم بالجمع الكريم الذي يمثل تماسك ابناء فلسطين ومحافظتهم على هويتهم الوطنية وانتماءهم لثقافتهم العربية والاسلامية. وتمنى الحاضرون تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تزيد الترابط بين ابناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وتساعدهم في التغلب على مشاعر الغربة والبعد عن الاهل والوطن.