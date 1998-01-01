جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تناقش مسودة دليل الاعتماد والجودة المقترح

الخميس 21 يونيو 2018 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي، خلال ورشة عمل نظمتها عبر الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، اليوم، المسودة شبه النهائية من دليل الاعتماد والجودة الجديد المقترح، حيث يأتي هذا الدليل لمعالجة التغيرات الخاصة بالترخيص والاعتمادين العام الخاص.

جاء ذلك بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي والقائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة د. إيهاب القبج، ومساعد رئيس الهيئة د. معمر شتيوي، والخبيرة د. امتياز خالد، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي.

وفي هذا السياق،  أكد القبج على توجهات وزارة التربية بقيادة الوزير د. صبري صيدم، الرامية للارتقاء بجودة ومخرجات التعليم العالي الفلسطيني، مشدداً على أهمية الدليل بما يحتويه من بنود تخدم مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وتوافقه مع قانون التعليم العالي الجديد، مشيراً إلى المعايير والضوابط الموجودة في ثنايا الدليل والتي تبحث اعتماد التخصصات المطروحة من قبل الجامعات، وضبط الطاقة الاستيعابية للبرامج والمؤسسات التعليمية، معرباً عن ثقته بالتعليم العالي الفلسطيني وما يحققه من نجاحات على المستويات الدولية والإقليمية.

من جهته، أكد شتيوي على المرونة التي يمتاز بها الدليل المقترح، والتغيرات الجوهرية التي تواكب ما ورد من مواد في قانون التعليم العالي الجديد، وتضمن تحقيق التوجهات الحكومية وتعليمات الوزارة وسياستها الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة.

وقدمت الخبيرة د. خالد  عرضاً موجزاً لمحتوى مسودة الدليل، والذي يهدف إلى إيجاد مساحة أوسع للخريجين في سوق العمل، وأن ذلك يأتي ضمن توجهات الوزارة لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل والتركيز على التعليم المهني والتقني.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة الدليل، وتزويد الهيئة بالتغذية الراجعة، لإخراج الدليل بصيغته النهائية.

#التربية والتعليم

أخبار ذات صلة

مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس الذي سيعقد غدا

واشنطن تقترح "مسودة اتفاق" لبحثها مع فرج وعريقات قبل وصول عباس للقاء ترامب

غزة : الشؤون المدنية تناقش مع اسرائيل ملفات عالقة

سلطات الاحتلال تناقش اليوم قانون حظر الأذان

أبو مرزوق: لم نطرح الفيدرالية كمشروع لحل الانقسام ولم تناقش داخل الحركة

حسين الشيخ

الشيخ : الحكومة لن تناقش ملف الموظفين و الملفات المعقدة خلال زيارتها غزة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد غزة ويرفض الخوض بالتفاصيل !!

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

الرياض : بن سلمان يلتقي مبعوثي ترامب وغزة في صلب المحادثات

فيديو.. المغرب تبدع والبرتغال تسرق الفوز

استشهاد جريح متأثراً باصابته في غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وزوجته سارة

رسميا.. تقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو تتضمن الاحتيال وخيانة الأمانة

حرب غزة -ارشيفية

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

رواتب -ارشيفية

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

الاتصالات الفلسطينية