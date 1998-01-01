الحمد الله يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر التطورات والتعاون المشترك

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو ابيلا، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون ما بين البلدين.

وثمن رئيس الوزراء عقد اللجنة المشتركة ما بين فلسطين ومالطا، مؤكدا أن ذلك يعزز التعاون في العديد من المجالات، خاصة قطاعات التبادل التجاري والسياحة والتعليم، مشددا على اهمية البناء على ذلك.

وأثنى الحمد الله على موقف مالطا السياسي والتأكيد على حل الدولتين، خاصة التصويت في الامم المتحدة لسحب اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي القيام بدور فعال في عملية السلام، للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

واطلع الحمد الله الضيف على انتهاكات الاحتلال، لا سيما التوسع الاستيطاني، واستمرار اسرائيل بمصادرة الاراضي وهدم المنازل والمنشآت لا سيما الممولة من الاتحاد الاوروبي خاصة في المناطق المسماة "ج".