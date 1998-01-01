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أداء منتخب المغرب يرغم رئيس "فيفا" للنزول لمستودع الملابس

الخميس 21 يونيو 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أداء منتخب المغرب يرغم رئيس "فيفا" للنزول لمستودع الملابس



وكالات / سما /

نزل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو إلى مستودع ملابس المنتخب المغربي في ملعب "أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" عقب نهاية المباراة التي جمعت الأخير بنظيره البرتغالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم.

واضطر رئيس الفيفا إلى زيارة أسود الأطلس في مستودع الملابس وتهنئتهم على أدائهم البطولي أمام بطل أوروبا، في سابقة هي الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم.


وهنأ إنفانتينو المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، ولاعبي المنتخب المغربي على أدائهم الرائع في الملعب.


وخرج المغرب رسميا من نهائيات كأس العالم بروسيا عقب خسارته أمام منتخب البرتغال بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة.

وسيطر أسود الأطلس على أغلب مجريات المباراة، وخلقوا فرصا كثيرة في معترك عمليات البرتغال دون التمكن من التسجيل.

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