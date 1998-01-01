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رسميا.. تقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو تتضمن الاحتيال وخيانة الأمانة

الخميس 21 يونيو 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. تقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو تتضمن الاحتيال وخيانة الأمانة



القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الخميس لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء في القضية المعروفة باسم "منزل رئيس الوزراء".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، إن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب "وجبات جاهزة بعشرات آلاف الدولارات على نفقة الدولة".

وأشارت إلى انه وفقا للائحة الاتهام فإن سارة نتنياهو مشتبهة بطلب وجبات تصل قيمتها إلى 00 ألف دولار أمريكي من مطاعم في الفترة ما بين 2010 و2013 وذلك في انتهاك للقوانين التي تحظر طلب وجبات من الخارج، في الوقت الذي يكون فيه الطهاة على رأس عملهم في منزل رئيس الوزراء.

وليس من الواضح موعد تقديم نتنياهو إلى المحاكمة.

#زوجة #نتنياهو #اتهام

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