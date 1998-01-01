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تبرئة زعيم المعارضة بالبحرين من تهمة التجسس لقطر وتخفيض حكمه

الخميس 21 يونيو 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبرئة زعيم المعارضة بالبحرين من تهمة التجسس لقطر وتخفيض حكمه



المنامة/ وكالات /

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، حكما بتبرئة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، في قضية التجسس لصالح قطر، حسبما أفاد ناشطون بحرينيون ، في حكم نادر في المملكة الخليجية التي تشهد اضطرابات منذ سنوات.

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان "تمت تبرئة الشيخ علي سلمان" في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي". وأكد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ناشطون آخرون في مجال حقوق الانسان.

وذكر مصدر قضائي بحريني لفرانس برس أن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.

ووجهت النيابة العامة للثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".

كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

وكان زعيم المعارضة أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية. وشددت السلطات القضائية أحكامها بحق المعارضين.

وحل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة التي كانت لها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، والتي كان يترأسها سلمان.

#علي سلمان #البحرين #قطر

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