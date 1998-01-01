غزة : "الداخلية" تشرع بتنفيذ خطة صيف 2018

غزة / سما /

شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بتنفيذ الخطة السنوية لفصل الصيف لعام 2018، والتي تبدأ من منتصف شهر إبريل وحتى بداية شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف ضبط الحالة الأمنية وتوفير الأجواء الإيجابية للمواطنين، وذلك بمشاركة جميع الأجهزة والإدارات المختصة.

وقال العميد عبد الباسط المصري مدير عام العمليات المركزية، إن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى حفظ الأمن وتسهيل تحركات المواطنين، والحد من الحوادث وأية معيقات تؤثر على راحة المواطنين وحريتهم.

وأضاف المصري – في حديث لموقع الداخلية – أنه تم رفع مستوى الجاهزية للأجهزة الأمنية المختصة، وتعزيز انتشار الضباط والأفراد في أماكن الاختصاص ولاسيما المناطق الحيوية على شاطئ البحر والأماكن التي تشهد حركة مكثفة للمواطنين والمركبات.

وأوضح أن مناطق عمل الخطة تشمل الخط الساحلي وشاطئ البحر، وميناء غزة، إلى جانب المنتجعات السياحية، والمسابح والشاليهات، والفنادق والأماكن الترفيهية المختلفة، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، وغيرها من الأماكن الحيوية.

ويشارك في تنفيذ خطة الصيف كلٌ من "العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة، والشرطة البحرية، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة.

ويقع على عاتق العمليات المركزية مهمة الإشراف تنفيذ خطة الانتشار والسيطرة ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع مدراء عمليات الأجهزة الأمنية، والضباط المناوبين فيها، بالإضافة إلى المراقبة الفنية من خلال الكاميرات المنتشرة على المفترقات الحيوية، وتزويد الأجهزة المعنية بالملاحظات المُسجلة.

ويتابع جهاز "الشرطة البحرية" ميناء غزة والخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها بالتنسيق مع الدفاع المدني، كما يقوم بتفعيل النقاط الحدودية البحرية والبرية.

من جانبها، وفّرت الخدمات الطبية نقطة إسعاف داخل ميناء غزة، ونقطة طبية في منطقة الشلال على شاطئ بحر المحافظة الوسطى، في حين يوفر جهاز الدفاع المدني وحدات إنقاذ وإطفاء تكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة.

ودعا مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، المواطنين للاتصال على الرقم الوطني 109 في حال تعرضهم لأي طارئ أو في حال تقديم بلاغات الاستغاثة.

بدوره أكد مساعد قائد الشرطة للعمليات والتدريب العميد فايق المبحوح، أن جهاز الشرطة استنفر إداراته المختصة وضباطه وعناصره للبقاء جهوزية كاملة على مدار الساعة، لتطبيق خطة الصيف وفق اختصاصها.

وأوضح العميد المبحوح أن مهام الشرطة وفقاً للخطة، تتضمن تسهيل الحركة المرورية في كافة المناطق بشكل عام، والتركيز على أماكن الازدحام والحركة المكثفة للمواطنين والمركبات، كالصالات، والفنادق، والشريط الساحلي ككل، لافتاً إلى أنه يتم انتشار الحواجز الأمنية في بعض المناطق ومضاعفة تواجد شرطة المرور في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا لخطة خاصة مبنية على التشخيص الميداني لمناطق الازدحام.

وأشار المبحوح إلى أنه يتم متابعة وضبط الاستخدام السياحي للخيول والجمال، ومنع نزول الدراجات النارية والمركبات بأنواعها إلى الشاطئ الرملي؛ تفادياً لوقوع الحوادث وإلحاق الأذى بالمواطنين.

وتدعو وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين الكرام إلى تفهم إجراءات الأجهزة الأمنية والتعاون معها، وكذلك التعامل بمسؤولية من أجل بسط الأمن والنظام العام، حيث أن الأماكن الترفيهية هي لترويح عن النفس وليس لافتعال المشاكل، وإن كل تلك الإجراءات هي لمصلحة المواطنين وحفظ أمنهم وتسهيل تحركاتهم.