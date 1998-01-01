جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الصحة يوعز بعمل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

الخميس 21 يونيو 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة يوعز بعمل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي



رام الله / سما /

بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، أوعز وزير الصحة جواد عواد، اليوم الخميس، بعمل كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل حسان التميمي (14 عاما).

وقال وزير الصحة خلال زيارته الطفل التميمي، في مجمع فلسطين الطبي، إن الرئيس أصدر تعليمات واضحة بتوفير العلاج اللازم للطفل التميمي، وإن الوزارة ستعمل فورا على توفير العلاج في أي مركز أو دولة في العالم".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، انه سيتم تحويل الطفل التميمي اليوم ونقله الى مستشفى سانت جون للعيون في العاصمة القدس لتلقي العلاج وتقييم وضعه الصحي، وفي حال توفر العلاج في مستشفى آخر سيتم تحويله إليه على الفور.

يذكر الطفل التميمي، فقد بصره داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.

#وزير الصحة #الطفل التميمي

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيفية

استشهاد الطفل مصعب التميمي برصاص الاحتلال في قرية دير نظام غرب رام الله

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

وزير الصحة

بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

الرئيس عباس

الاحتلال يزعم تدهور صحة الرئيس عباس و وزير الصحة الفلسطيني يؤكد انه بصحة جيدة

الاعلام الحكومي

غزة : الاعلام الحكومي ينفي حدوث تغيير بعمل اللجنة الإدارية

الرئيس عباس وترامب

صور وفيديو .. ترامب يشيد بعمل امن السلطة ويعد عباس بمظلة عربية لدعمه

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد غزة ويرفض الخوض بالتفاصيل !!

توقع بانخفاض أسعار البندورة خلال الأيام القريبة القادمة

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

فيديو.. المغرب تبدع والبرتغال تسرق الفوز

الرياض : بن سلمان يلتقي مبعوثي ترامب وغزة في صلب المحادثات

استشهاد جريح متأثراً باصابته في غزة

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

رواتب -ارشيفية

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

الاتصالات الفلسطينية