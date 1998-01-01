وزير الصحة يوعز بعمل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل التميمي

رام الله / سما /

بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، أوعز وزير الصحة جواد عواد، اليوم الخميس، بعمل كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الطفل حسان التميمي (14 عاما).

وقال وزير الصحة خلال زيارته الطفل التميمي، في مجمع فلسطين الطبي، إن الرئيس أصدر تعليمات واضحة بتوفير العلاج اللازم للطفل التميمي، وإن الوزارة ستعمل فورا على توفير العلاج في أي مركز أو دولة في العالم".

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، انه سيتم تحويل الطفل التميمي اليوم ونقله الى مستشفى سانت جون للعيون في العاصمة القدس لتلقي العلاج وتقييم وضعه الصحي، وفي حال توفر العلاج في مستشفى آخر سيتم تحويله إليه على الفور.

يذكر الطفل التميمي، فقد بصره داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.