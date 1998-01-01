النائب أبو بكر تحذر من حرب أهلية في نابلس بعد تصريحات أكرم الرجوب

رام الله – خاص سما -

حذرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة نابلس والقيادية في حركة فتح نجاة أبو بكر من حرب أهلية واشتعال فتنة داخلية ستحرق الأخضر واليابس في محافظة نابلس بعد تصريحات محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب الأخيرة التي هدد فيها المواطنين الذين يعارضون العقوبات والاجراءات المفروضة على أهالي غزة من قبل السلطة الفلسطينية والمتمثلة بقطع الرواتب .

وأكدت أبو بكر في تصريحات خاصة لوكالة سما الإخبارية : ان نابلس نسيج اجتماعي مترابط ومتكامل و ناضج وان اكرم الرجوب لا يعلم شيء عن نابلس وأهلها ولا يعرف طبيعتهم وتاريخهم , والا لما خاطبهم هكذا بهذه الطريقة لاسيما وان نابلس تمثل جبل النار والشهداء والحصار والثورة والثوار وجامعة النجاح والنساء المناضلات .

وتسائلت أبو بكر هل يعقل ان يشتم رجال نابلس ونسائها بهذه الطريقه الهمجية خاصة على دوار الشهداء ؟ ,وهل يعقل ان يقوم بعض السحيجة من خلفه بالتصفيق على هذه الترهات عار عليهم هذا كله لاسيما وانهم غير مقتنعين بكل مايقوله بحق هذه المدينة العريقه وأهلها المناضلين.

وطالبت أبو بكر المستوى السياسي والقيادي بالسلطة الفلسطينية بإقالة ومحاسبة اللواء الرجوب بأسرع وقت ممكن على هذه الكلمات الخطيرة الخارجة عن اعراف وتقاليد مجتمع نابلس والمجتمع الفلسطيني لانها تهدد السلم الأهلي بالمدينة وريفها ومخيماتها .

وختمت بأن السياسة الفلسطينية لا تحتاج فقط الى رعونة وانما الى سياسة طاعنة بالحكمة وليس ظواهر صوتية تريد فقط ان تشتم الناس فقط .