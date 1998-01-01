بنك فلسطين يحصل على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance للعام 2018

رام الله / سما /

حصل "بنك فلسطين" على ثلاث جوائز من مجلة EMEA Finance المالية العالمية للعام 2018 وذلك لجهوده وأعماله المتميزة خلال العام الماضي، ونال البنك جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال الشمول المالي، وجائزة أفضل بنك في فلسطين، وجائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط، فيما حازت شركة الوساطة للأوراق المالية التابعة لـ مجموعة بنك فلسطين على جائزة أفضل شركة وساطة في فلسطين من ذات المجلة. حيث أقيم حفل كبير في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتوزيع الجوائز حضره ممثلون عن البنك وحشد من رجال الأعمال ومصرفيين ومسؤولين في مؤسسات مالية في منطقة الخليج العربي والعالم.

من جانبه، أعرب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته لحصول البنك وشركة الوساطة على أربع جوائز في مجالات متعددة دفعة واحدة، فجائزة أفضل بنك في مجال الشمول المالي تؤكد على الموقع الريادي الذي تتبوأه مجموعة بنك فلسطين على الصعيدين المحلي والدولي تجاه بناء مجتمع تتعزز فيه دور النساء والمشاركة في عملية البناء والتنمية. وقال الشوا بأن حصول البنك على هذه الجوائز يأتي تتويجاً لإسهاماته وأعماله ونجاحاته المستمرة والمتتالية في كافة المجالات، فضلاً عن تحقيقه انجازات حقيقية ساهمت في دعم المجتمع الفلسطيني وتحفيز نمو اقتصاده وتقديم خدمات متميزة للعملاء. وضمن نشاطه في مجال الشمول المالي، عمل البنك على تصميم برنامج متكامل لخدمة كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما تمكين المرأة الفلسطينية للمساهمة في النمو الاقتصادي والتطوير المجتمعي، والذي أطلق ضمن برنامج تحت عنوان "فلسطينية". وقال الشوا بأن النساء الفلسطينيات حققن إنجازات تنموية واجتماعية وعلمية متميزة تشكل مفخرة لكل فلسطين.

أما جائزة أفضل بنك في فلسطين، فقد أوضح الشوا بأن البنك استحقها لأنه طبق نظاماً مالياً متميزاً في خدمة عملائه، وتوسيع نطاق أعماله بما يشمل عمليات التوسع والانتشار في السوق المحلية والدولية، حيث أصبح للبنك مكتبين تمثيليين في منطقة الخليج العربي وأمريكا اللاتينية. وبالاضافة الى النمو الكبير والمتواصل الذي حظي به خلال السنوات الماضية، فقد صاحب هذا النمو سياسات حكيمة، حافظت على استقرار نموه في كافة المجالات، بما يشمل نمو الودائع والتسهيلات والاستثمارات وتطوير خدمات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى اعتماد وتطبيق إجراءات وآليات لإدارة المخاطر، فضلا عن تبني البنك معايير الحوكمة الرشيدة وممارساتها، وتطبيق سياسات البيئة الاجتماعية.

كما تحدث الشوا عن سياسة التوسع والانتشار التي ينتهجها البنك لإيصال خدماته المصرفية إلى كافة المحافظات الفلسطينية وخاصة المناطق الريفية منها ليحافظ على أكبر شبكة مصرفية مكونة من 73 فرعاً ومكتباً، بالإضافة إلى نشر أجهزة الصراف الآلي في كافة أماكن تواجد المواطنين ليزيد عددها عن 162 صرافاً، وهو ما عزز من قدرات البنك على استقطاب عملاء جدد، وساعد على تعزيز المحفظة المالية للبنك ومنتجاتها. وفي سياق آخر، قال الشوا بان بنك فلسطين، هو أول بنك يؤسس شبكة لنقاط البيع الالكترونية P.O.S. لمساعدة عملائه وحملة البطاقات البلاستيكية (الائتمانية) من البنوك المختلفة محلياً وخارجياً على شراء احتياجاتهم من المتاجر والمحلات من خلال شبكة تجاوز عددها 6000 نقطة بيع موزعة في كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما عن جائزة المسؤولية الاجتماعية، فقد أكد الشوا بأن النمو المستمر بمؤشرات البنك سارت جنباً الى جنب مع تطوير البنك لمشاريع تنموية يمولها من ميزانية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها منذ سنين، مضيفاً بأن الجوانب الإنسانية والتنموية والمسؤولية الاجتماعية، شكلت جزءاً أساسياً من رسالته لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، حيث استمر البنك بتخصيص ما يقارب 5% من أرباحه السنوية لبرامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وهي من أعلى النسب التي يتم تقديمها للمجتمع محلياً وعالمياً في هذا المجال، فضلاً عن قيادة البنك لمجموعة من المشاريع الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل العيادة المتنقلة والتي تقدم الخدمات الصحية في كافة أنحاء الضفة الغربية والتي تشمل الفحوصات الطبية الشاملة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمكتبة المتنقلة في قطاع غزة، وبرنامج زمالة للابتعاث الجامعي، ومشروع البيارة (حدائق ترفيهية للأطفال)، حيث تم بناء وتدشين حوالي 30 حديقة حتى هذه اللحظة.

وفي إطار الوساطة المالية، فلم تكن مجموعة بنك فلسطين بعيدة عن تحقيق انجازات في أعمالها، فقد حصلت شركة الوساطة للأوراق المالية التابعة لمجموعة بنك فلسطين على جائزة أفضل شركة وساطة في فلسطين، ليكون ذلك تأكيداً مستمراً للتطور المتواصل، وشاهداً هاماً على ثقة المستثمرين بأدائها الجيد. حيث هنأ الشوا إدارة الشركة وموظفيها والمستثمرين من خلالها على هذه الجائزة، معتبراً إياها إنجازاً هاماً يضاف الى إنجازات مجموعة بنك فلسطين، والتي تلقى عليها مسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي، كما وتدفعها لمواصلة العمل والاستمرار بتقديم خدمات الوساطة بأداء أكثر تميزاً وسهولة لجمهور المستثمرين ومساهمي الشركات في السوق الفلسطيني والأسواق الإقليمية، مؤكداً على استمرار مجلس إدارة الشركة بالعمل جنباً الى جنب مع الإدارة التنفيذية من أجل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال ودخولها لشراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة عمق السوق.

