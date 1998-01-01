هيئة الفساد تكرم خبير النيابة في بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله / سما /

كرمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الخميس، خبير النيابة في بعثة الشرطة الأوروبية أنطونيو باستور، تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله في بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين، والتي إستمرت لمدة عامين.

وتقدم النائب العام المساعد في هيئة مكافحة الفساد أكرم الخطيب وبالنيابة عن رئيس الهيئة رفيق النتشة بجزيل الشكر للشرطة الأوروبية على تعاونهم الدائم مع الهيئة، خلال إستقباله لوفد من بعثة الشرطة الأوروبية في مقر الهيئة.

وخلال اللقاء تم تكريم أنطونيو باستور وتسليمه درعا تقديريا لجهوده وتعاونه مع الهيئة خلال فترة عمله.