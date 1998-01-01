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وزير الصحة يعلن البدء بتشغيل قسم الكلى الجديد في مجمع فلسطين الطبي

الخميس 21 يونيو 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير الصحة د. جواد عواد عن البدء بتشغيل قسم الكلى الجديد منتصف الأسبوع المقبل، حيث سيتم تدريجيا العمل للوصول الى طاقته الإستيعابية الكاملة خلال الشهر المقبل.

كما أعلن الوزير عواد عن سلسلة من الإجراءات والمشاريع الحيوية، والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي في مجمع فلسطين الطبي، وأبرزها بناء طابقين إضافيين، لتوسعة قسمي الولادة، والحضانة، وزيادة الكادر التمريضي، والعديد من الإجراءات الفنية و الإدارية الأخرى.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير الصحة مع رؤساء أقسام التمريض في المجمع الطبي، بحضور المدير التنفيذي للمجمع د. أحمد البيتاوي، ومدير التمريض الجديده رانيا الجلاد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الإلتزام بأوقات العمل الرسمية، وتنفيذ تعليمات المسؤولين الإداريين والفنيين، وتقديم أفضل الرعاية والعناية لأنبائنا المرضى.

كما عبر الوزير عواد عن إعتزازه بكافة الطواقم العاملة  في المجمع الطبي لاسيما الطاقم التمريضي، مشيدا بإنتمائه الوطني والوظيفي.

#وزير الصحة

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