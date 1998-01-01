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بلدية الخليل تطالب اليونسكو بالتدخل لحماية الحرم الإبراهيمي من الاحتلال

الخميس 21 يونيو 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

طالبت بلدية الخليل، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بضرورة التدخل العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من التهويد والسرقة وتغيير معالمه الإسلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت البلدية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن الحرم الإبراهيمي المهدد بالخطر، مدرج على لائحة التراث العالمي في اليونسكو، وقد رفض العالم الحر المساس بالحرم وبلدة الخليل العتيقة وفرض واقع جديد عليهما من خلال إجراءات الاحتلال المرفوضة وغير القانونية.

واستنكرت بأشد العبارات نية الاحتلال ومستوطنيه اقتحام الحرم الابراهيمي الشريف، مساء اليوم الخميس، بحفل موسيقي وإدخال كتاب التوراة إليه، كما روجت المواقع العبرية عبر الفيديوهات المنشورة.

ودعت البلدية في بيانها، منظمة اليونسكو لضرورة التدخل العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي من التهويد والسرقة وتغيير معالمه الإسلامية من قبل الاحتلال، الذي يحاصره بحواجز عسكرية وبوابات الكترونية وعرقلة الوصول إليه.

وحذرت من الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تشنها على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، خاصة وعلى مدينة الخليل بشكل عام، ومحاولات الطرد والتهجير القصري للسكان من خلال تضييق الخناق على المواطنين وبناء المستوطنات في قلب المدينة واستمرار حصارها بالحواجز العسكرية وإغلاق شارع الشهداء.

ودعت بلدية الخليل أحرار العالم إلى رفض وإدانة إجراءات الاحتلال غير القانونية التي يمارسها وينفذها بالحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة .

#بلدية الخليل #اليونسكو

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