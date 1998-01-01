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الوفد الأمريكي لعملية السلام يصل القاهرة بعد الرياض وعمان

الخميس 21 يونيو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الأمريكي لعملية السلام يصل القاهرة بعد الرياض وعمان



القاهرة / وكالات /

وصل إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، وجيسون غرينبلات مساعد الرئيس وممثله الخاص للمفاوضات الدولية، على رأس وفد يقوم بجولة في المنطقة.

وقالت مصادر استقبلت الوفد، إن "الزيارة ستكون قصيرة، وستشمل لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات خاصة بالملف الفلسطيني وتحقيق تسوية سياسية لأزمة الشرق الأوسط".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، استقبل الوفد أمس الأول الثلاثاء، وأكد له ضرورة كسر جمود في عملية السلام، بما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر البيت الأبيض، أن "كوشنر وغرينبلات التقيا أمس الأربعاء، في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثا معه "زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى تسهيل الإغاثة الإنسانية في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

#الوفد الأمريكي #القاهرة

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