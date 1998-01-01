صديقة الفنان "ماهر عصام" تكشف السبب الحقيقي في وفاته

وكالات / سما /

ضجت المواقع الإخبارية الإلكترونية بخبر وفاة الفنان المصري ماهر عصام، وراج أن سبب رحيله كان اصابته بنزيف في شريان بالمخ بسبب مباراة أوروغواي مع مصر التي أقيمت، الجمعة، في إطار مباريات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، وانتهت بهزيمة الفراعنة بهدف في الوقت القاتل.

لكنّ صديقة مقربة من الفنان الراحل كشفت أنّ "كل ما يتردد غير صحيح وعارٍ تماما من الصحة، وأنّه رحل ليس بسبب مباراة المنتخب المصري أمام أوروجواي، ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها للمستشفى التي مكث فيها لمدة 3 ايام وبعدها تم الإعلان عن رحيله".

وكان الفنان ماهر عصام، قد توفى الأحد، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأقيم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يذكر أن الفنان ماهر عصام قد تعرض لحالة مشابهة في أبريل عام 2014، وأصيب حينها بانفجار بشريان بالمخ، وظل في غيبوبة طويلة استمرت أسابيع.

ماهر عصام من مواليد حي إمبابة في القاهرة عام 1979، وشارك في عدة أفلام ومسلسلات، وأول ظهور له عندما كان طفلا في فيلم النمر والأنثى مع الفنان عادل إمام وآثار الحكيم.