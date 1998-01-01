أردان : فرصة كبيرة لعملية واسعة في غزة قريبا

القدس المحتلة / سما /

رجح وزير إسرائيلي بارز تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة في الأشهر المقبلة.

وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، لإذاعة الجيش، اليوم الخميس، "هناك فرصة كبيرة بأن نطلق عملية عسكرية من أجل خلق ردع طويل المدى".

وأضاف أردان" هناك فرصة لعملية واسعة في قطاع غزة في الأشهر القادمة".

بالمقابل رجحت صحيفة "معاريف" إن الأحداث الأخيرة على جبهة غزة، هي في الواقع نوع من "البروفة" العامة لما يحتمل أن يكون مواجهة أوسع، من جانب آخر قالت الصحيفة: "لقد أثبتت جولة المناوشات من الناحية العملية أن القبة الحديدية بقدر ما هي جيدة إلا أنها لم تحقق استجابة كاملة في صد قذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى".



