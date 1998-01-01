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تعرّفي إلى فوائد الخوخ لبشرة نضرة

الخميس 21 يونيو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّفي إلى فوائد الخوخ لبشرة نضرة



وكالات / سما /

يُعتبر الخوخ من الفواكه الأكثر فائدة للبشرة، لأنه يمنع جفافها، ويُكسبها الترطيب، لاحتوائها على أحماض ألفا هيدروكسي، ونسبة عالية من فيتامين(A، G).

كما يقلل من أعراض الشيخوخة المبكّرة للبشرة، ومن ظهور التجاعيد، لغناه بالمواد المضادة للأكسدة، ومنها مادة الفاتونيوتراينت.

ويُعتبر الخوخ مقشّرًا طبيعيًّا للبشرة، عن طريق مزج لبّه المهروس مع القليل من السكر، ومن ثم مباشرة استعماله على البشرة.

يخلّص من الهالات السوداء.

يمنح البشرة اللون الوردي لغناه بفيتامين (C ، A).

يقي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

#الخوخ #بشرة

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