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قريبا.. رؤية المريخ بالعين المجردة

الخميس 21 يونيو 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قريبا.. رؤية المريخ بالعين المجردة



وكالات / سما /

سيكون سكان كوكب الأرض على موعد مع كوكب المريخ، إذ سيتمكنون من رؤيته بوضوح بالعين المجردة، مع اقترابه لأقرب نقطة يصل إليها من الأرض.

وسيصل المريخ إلى موقع، خلال 15 عاما، يمكن الناس على كوكب الأرض من رؤيته بالعين المجردة، فيما سيصبحون قادرين على رؤية تفاصيله بوضوح إذا استخدموا "تلسكوبا".

ورغم أن بعض الأشخاص قد يعتقدون بأن المريخ سيظهر بحجم قريب من حجم القمر، فإن هذا الأمر غير ممكن، إذ أن الكوكب لا يصل لمسافة أقرب من 33.9 مليون ميل، وفق ما ذكر صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويرجع السبب في ظاهرة اقتراب المريخ من الأرض، التي تحدث كل سنتين تقريبا، في أن الأرض والمريخ يدوران حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل، وهذا المدار قد يتأثر بحركة الكواكب الأكبر في المجموعة الشمسية.

يذكر أن في عام 2003، وصل كوكب المريخ إلى أقرب نقطة له من الأرض في 60 ألف سنة، ومن المتوقع أن يصل لمثل تلك النقطة مجددا عام 2287.

وعادة ما تستغل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ظاهرة اقتراب المريخ من الأرض، لترسل بعثات لاكتشاف الكوكب الأحمر. وستصل بعثتها المقبلة "InSight" إلى الكوكب في وقت لاحق من العالم الجاري.

#المريخ #العين

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