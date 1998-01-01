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افتتاح دورة لحكام كرة القدم بحضور اللواء الرجوب‎

الخميس 21 يونيو 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح دورة لحكام كرة القدم بحضور اللواء الرجوب‎



رام الله / سما /

 افتتحت الأربعاء في رام الله، دورة لحكام كرة القدم، بحضور اللواء الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي تنظمها دائرة الحكام في الاتحاد، وتستمر على مدار أربعة أيام، ويحاضر فيها كل من مهيوب الصادق، حسام الحسين وثائر ضراغمة بمشاركة 42 حكماً.

وأكد اللواء الرجوب أن الحكم يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط، وهي امتلاكه للياقة النفسية، المتمثلة في الأخلاق والقدرة على ضبط النفس والتحكيم بشكل نزيه بعيدا عن ردات الفعل أو الانحياز لطرف على حساب الاخر، إضافة إلى ضرورة امتلاكه اللياقة البدنية، والخبرة الفنية.

وأشار الرجوب إلى ضرورة أن يكون الحكم حياديا، ولا يخضع لأي من التجاذبات السياسية أو الجغرافية، وأن يتحلى بالتواضع وعدم الغرور.

كما شدد الرجوب على ضرورة الاستفادة من المحاضرين في الدورة، بالإضافة إلى ضرورة المتابعة بشكل مستمر، وضرورة الممارسة العملية بشكل مستمر في أرض الملعب.

وأكد الرجوب على ضرورة تنظيم دورات للحكام في كافة المناطق، تستهدف الفئات العمرية الصغيرة بشكل خاص، وتأهيلهم بالشكل الذي يسمح لهم بالحصول على الشارة الدولية في المستقبل، مؤكدا استعداد الاتحاد لتوفير كافة الاحتياجات بما فيها ارسال الحكام للمشاركة في إرسال الحكام في دورات تدريبية في أي مكان بالعالم، ومشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون في فلسطين حكما وطنيا قادرا على قيادة المباريات المحلية والدولية.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد يسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول والاتحادات في سبيل تبادل الخبرات، وتطوير التحكيم في فلسطين.

#دورة حكام #جبريل الرجوب‎

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