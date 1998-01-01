مصطفى البرغوثي يستقبل مدير الخارجية النمساوية و يشرح له الأوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مكتبه مدير عام منطقة الشرق الأوسط و المغرب في وزارة الخارجية النمساوية توماس نادر برفقة ممثل النمسا لدى فلسطين أندريا ناسي.

و شرح البرغوثي للوفد النمساوي خطورة الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تدمير امكانية اقامة دولة فلسطينية حرة و مستقلة و ما انتجته من منظومة أبارتهايد و تمييز عنصري، كما شرح طبيعة المقاومة الشعبية الفلسطينية و ما تواجهه من عنف اسرائيلي و خاصة ما تعرضت له مسيرات العودة.

و ناقش الطرفان الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة و خطورة الاوضاع الانسانية المتدهورة و خاصة الصحية و البيئية في القطاع، و أكد الجانب النمساوي على استمراره في تقديم المساعدة لمحطة تحلية المياه في قطاع غزة.

و أشار البرغوثي الى اصرار الشعب الفلسطينيي على انهاء الانقسام و استعادة حقه في الممارسة الديموقراطية و اجراء الانتخابات العامة.

وقدم الجانب النمساوي تعازية باستشهاد المتطوعة في الاغاثة الطبية رزان النجار و التي استشهدت برصاص قناصة الاحتلال أثناء تقديمها الا سعاف للجرحى خلال مسيرة العودة في قطاع غزة.