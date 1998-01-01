جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصطفى البرغوثي يستقبل مدير الخارجية النمساوية و يشرح له الأوضاع في فلسطين

الخميس 21 يونيو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في مكتبه مدير عام منطقة الشرق الأوسط و المغرب في وزارة الخارجية النمساوية توماس نادر برفقة ممثل النمسا لدى فلسطين أندريا ناسي.

و شرح البرغوثي للوفد النمساوي خطورة الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تدمير امكانية اقامة دولة فلسطينية حرة و مستقلة و ما انتجته من منظومة أبارتهايد و تمييز عنصري، كما شرح طبيعة المقاومة الشعبية الفلسطينية و ما تواجهه من عنف اسرائيلي و خاصة ما تعرضت له مسيرات العودة.

و ناقش الطرفان الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة و خطورة الاوضاع الانسانية المتدهورة و خاصة الصحية و البيئية في القطاع، و أكد الجانب النمساوي على استمراره في تقديم المساعدة لمحطة تحلية المياه في قطاع غزة.

و أشار البرغوثي الى اصرار الشعب الفلسطينيي على انهاء الانقسام و استعادة حقه في الممارسة الديموقراطية و اجراء الانتخابات العامة.

 وقدم الجانب النمساوي تعازية باستشهاد المتطوعة في الاغاثة الطبية رزان النجار و التي استشهدت برصاص قناصة الاحتلال أثناء تقديمها الا سعاف للجرحى خلال مسيرة العودة في قطاع غزة.

#مصطفى البرغوثي

أخبار ذات صلة

الخضري - ارشيف

الخضري يدعو لإنقاذ أطفال فلسطين من الأوضاع الإنسانية الصعبة

مصر وحماس

مصدر : مصر تبدي توجهاً واضحاً لتحسين الأوضاع الانسانية في غزة

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

الشعبية: الأوضاع في غزة كارثية وندعو مصر للضغط من أجل عقد الإطار القيادي بالقاهرة

اللواء توفيق أبو نعيم

أبو نعبم يعلن إرسال «تقارير يومية» عن الأوضاع الأمنية للحمدلله

الرئيس عباس ودحلان

نيوز وان العبري : هذه معركة عباس المقبلة ضد دحلان.. ترقبوا الأوضاع في مخيمات اللاجئين

الأكثر قراءة اليوم

جيش الإحتلال يبدي استعداده لعملية عسكرية واسعة في غزة

سياسة جديدة وغير مسبوقة.. الإعلام العبري: "الرد الفوري" معادلة حماس الخطيرة

نتنياهو يهدد غزة ويرفض الخوض بالتفاصيل !!

توقع بانخفاض أسعار البندورة خلال الأيام القريبة القادمة

رونالدو معجب بمنتخب المغرب.. ماذا قال عنه؟

بالفيديو: جماهير المغرب تمنع رفع العلم الاسرائيلي في المدرجات

فيديو.. المغرب تبدع والبرتغال تسرق الفوز

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

محللون اسرائيليون : الجيش قد يفاجئ حماس ويحتل غزة

رواتب -ارشيفية

الاحمد: مشكلة رواتب موظفي غزة منتهية و ستصرف بهذه النسبة .. والاغا يرد

حرب غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي: " الصيف هو وقت رائع بالنسبة لنا لاجتياح قطاع غزة

حرب غزة -ارشيفية

القناة العبرية الثانية تكشف: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عدوان واسع على غزة وقدم سلسلة خطوات لذلك

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت

نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت : مستعدون لكل السيناريوهات في غزة

الاتصالات الفلسطينية